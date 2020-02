Nachdem der Klagenfurter den Geschäftsinhaber bedroht hatte, versteckte er sich in seiner Wohnung, die unmittelbar in der Nähe des Geschäfts liegt. „Da bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, um welche Art von Schusswaffe es sich handelte, wurde das Einsatzkommando Cobra angefordert und die Wohnung gewaltsam geöffnet. Die Beamten der Cobra konnten den Verdächtigen in seiner Wohnung festnehmen und zur PI Villacher Straße bringen“, erklärt ein Polizist.