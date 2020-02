Zwei Tage nach seinem schweren Unfall beim NASCAR-Rennen in Daytona Beach hat es bei Ryan Newman Zeichen der Besserung gegeben. Der 42-Jährige mache Fortschritte, teilte sein Rennstall Roush Fenway Racing am Mittwoch mit. „Ganz in seiner fröhlichen Art“ habe der Rennfahrer bereits wieder mit Klinikmitarbeitern, Freunden und seiner Familie gescherzt.