Der US-Rapper Pop Smoke (20) ist in Los Angeles in seiner Villa erschossen worden. Die Polizei, die die Identität des Opfers vorerst nicht bestätigen wollte, gab an, dass Mittwochfrüh ein Notruf über einen Einbruch in den Hollywood Hills eingegangen sei. Demnach habe mindestens einer der Täter eine Maske und eine Schusswaffe getragen.