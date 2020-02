Schwarzl fordert ein sofortiges Aus für Langstreckentransporte: „Auch steirische Kühe werden durch die halbe Welt gekarrt.“ 4432 seien in den vergangenen vier Jahren in die Türkei gebracht worden, wie die Grünen in Erfahrung bringen konnten, 598 in den Iran, 221 nach Usbekistan und neun nach Katar.