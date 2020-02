Auf der B189 im Ortsgebiet von Mieming geschah der Unfall am Mittwoch gegen 9 Uhr am Vormittag. Der 25-jährige Österreicher fuhr mit seinem Pkw gerade in Richtung Westen, wollte nach links abbiegen und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Ein 61-jähriger Österreicher, der mit einem Klein-Lkw hinter ihm unterwegs war, konnte nicht rechtzeitig ausweichen und fuhr ihm auf. Dadurch wurde der Pkw quer zur Fahrbahn und in den Anhänger eines vorbeifahrenden Lkw geschoben, der von einem 37-jährigen Österreicher gelenkt wurde.