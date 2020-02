Kohle-Euphorie in den 1980er-Jahren

Der Beginn von „früher“ ist noch gar nicht so lange her. Im Jahr 1986 ging das Kohlekraftwerk Mellach in Betrieb. Nachdem die Österreicher bei der Zwentendorf-Abstimmung der Atomkraft die rote Karte gezeigt hatten, galt Kohle als Energieträger der Zukunft. In den 1980er-Jahren entstanden mehrere große Kraftwerke, etwa in Voitsberg. Nach dem Aus in Dürnrohr (NÖ) im Vorjahr ist nur noch Mellach übrig geblieben. Es ist das letzte Kraftwerk seiner Art in ganz Österreich.