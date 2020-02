Der Fehler sei nämlich, dass man mit den Preisen aus dem Jahr 2018 kalkuliere. „Das ist ein relativ guter Trick. Man führt die Zahlen in den Preisen von 2018 an. Sobald das Budget beschlossen ist, in der Sekunde, wechselt man wieder in die realen Preise, und die schauen ganz anders aus.“ Wenn man das berücksichtige, steige der Wert in der Rubrik Verwaltung von 69,584 Milliarden auf 83,467 Milliarden Euro. „Im schnellen Hinschauen scheint mir das ziemlich genau 20 Prozent zu sein“, so Kurz.