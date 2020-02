„Am Ende der Hinrunde“, erklärte der Trainer von Eintracht Frankfurt, „war Salzburg für mich noch der klare Favorit.“ Mittlerweile habe sich das Blatt jedoch gewendet, seine Mannschaft ihr Tief überwunden, „und die Chancen stehen 50:50. Wir wollen weiterkommen“. Der Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale soll im Heimspiel am Donnerstag gelegt werden, laut Hütter „bestenfalls mit einem oder zwei eigenen und ohne Gegentreffer“. Dort also, wo die Hessen in den vergangenen Wochen Salzburgs „Schwesterteam“ aus Leipzig in Liga und DFB-Pokal überraschend bezwungen hatten. Ein gutes Omen - glaubt zumindest Hütter.