Bei rund 200 Kinder und deren Eltern herrschte am Montag noch große Ungewissheit. Die Samstags-Schwimmkurse, für die sie sich teils schon ein halbes Jahr im Voraus angemeldet hatten, drohten ins Wasser zu fallen. „Leider hat uns der Badewart vor kurzem mitgeteilt, aus persönlichen Gründen für diese Stelle nicht mehr zur Verfügung zu stehen, daher mussten wir diese Stelle neu ausschreiben“, erklärte Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger. Lange stand nicht fest, ob die Kurse am kommenden Samstag starten können. Nun die Erleichterung: Bis Ostern hat die Stadt eine Übergangslösung gefunden. Fünf Schulwarte aus dem Schulamt haben sich bereit erklärt, freiwillig Überstunden zu leisten und abwechselnd an den Samstagen die technischen Anlagen zu betreuen. In der Zwischenzeit führt die Stadt bereits Gespräche mit Bewerbern. Die Samstagskurse sind ein Herzensprojekt von Auinger. Seit Ende 2018 ist das Lehrschwimmbecken der NMS Taxham jeweils an Samstagen für Kinder-Schwimmkurse geöffnet. Auinger: „Möglichst viele Kinder sollen zu moderaten Preisen Schwimmen lernen. Dieses Projekt ist eine Erfolgsgeschichte, zahlreiche Rückmeldungen der Eltern und auch die steigenden Anmeldezahlen belegen dies.“