Seine Warnrufe verhallten bisher: Jetzt kämpft der Ex-GKK-Obmann in Salzburg und Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss in Wien wie ein Löwe gegen Maßnahmen, die die türkis-blaue Regierung auf den Weg brachte. Die Defizite türmen sich: Die Bundesregierung zahlt an die Kasse jetzt weniger Steuerausgleich, die ÖGK muss für Privatspitäler mehr überweisen. Die AUVA hat jetzt weniger Geld, sie muss weniger an die Kasse überweisen. Dazu kamen weiters hohe Beraterhonorare für die Fusion. Alles Geld, das Patienten fehlen wird.