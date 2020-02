Was für ein Comeback von Dominik Landertinger! Aufgrund langwieriger Probleme nach einer Bandscheibenoperation kam die insgesamt fünfte WM-Medaille am Mittwoch in Antholz ähnlich unerwartet wie seine Bronzene 2018 bei Olympia ebenfalls über 20 km. Zumal der Wahl-Tiroler auch im bisherigen Saisonverlauf im Weltcup noch nie unter den besten 20 gelandet war, bei den Weltmeisterschaften davor in zwei Bewerben es nicht in den Top 30 geschafft hat. Dementsprechend emotional verlief dann auch „Landis“ erstes Interview.