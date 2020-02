Schockierende Hintergründe zum Mord an einer zweifachen Mutter in Graz-St. Peter: Laut Informationen der „Krone“ soll sich der Verdächtige (27) im Sommer 2018 mitten auf der Straße vor Zeugen ein Messer in die Brust gerammt haben. Jetzt stellt sich die Frage: Hätte man seine verheerende Tat damals vielleicht vorausahnen können?