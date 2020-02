Der im Zusammenhang mit der „Operation Aderlass“ bereits zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilte ehemalige Langläufer Johannes Dürr belastete Walter Mayer vor Gericht. Der als Zeuge geladene 32-jährige Niederösterreicher sprach von insgesamt vier Blutdoping-Behandlungen, die an ihm bei Mayer zu Hause durchgeführt worden seien - und zwar in den Jahren 2012 und 2013. Der Prozess gegen den ehemaligen ÖSV-Trainer wegen Dopingvergehen und Beitrags zum Sportbetrug ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Sowohl die Richterin, als auch der Staatsanwalt wollten zusätzliche Zeugen hören. Die Verteidigung ließ noch offen, weitere Beweisanträge zu stellen.