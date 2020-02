In den Genuss steirischer Kochkunst kamen diese Woche die Gäste der Malediven-Inseln Athuruga und Tudufushi im Süd-Ari-Atoll. Die Diamond-Hotelkette serviert dem internationalen Publikum aus den USA, der Schweiz oder Italien ja regelmäßig „Dining with the Stars“ – und diesmal eben das steirische Duo Eveline Wild und Stefan Eder!