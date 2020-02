Und auf den sozialen Zusammenhalt, den es in der eigenen Partei aber nicht zu geben scheint. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner spricht über ihre schmerzhafte Zeit an der Spitze, von Selbstzerfleischung und Intrigen. Geht es so schlimm zu in der SPÖ?

Sie spricht offensichtlich über ihre Erfahrungen in der Bundespartei, das kann ich als Vorsitzender der SPÖ Wien nicht nachvollziehen. Wir haben in Wien ein sehr gutes Einvernehmen. Es ist sicher ihre sehr exponierte Situation als Parteivorsitzende, dass sie das anders wahrnimmt.