Zu wenig Bewegung belastet den Darm

Außerdem dienen Pflanzenfasern den erwünschten „guten“ Darmbakterien als Nahrung und helfen bei deren Vermehrung. „Ballaststoffe werden nach der Löslichkeit in Wasser in unlösliche und lösliche eingeteilt. Besonders die löslichen Ballaststoffe tun der Darmflora gut. Dazu zählen zum Beispiel Pektin - reichlich in Äpfeln und Leinsamen vorhanden -, Stoffe aus Haferkleie, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl und Inulin, wie in Artischocken und Topinambur“, so der Ernährungsspezialist. Zusätzlich unterstützen ausgewählte Kräuter- und Pflanzenextrakte die Entgiftungsprozesse. Mag. Schiller: „Sie inaktivieren freie Radikale, die sich schädlich auf Zellen und Gewebe auswirken.“