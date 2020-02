Noch ist der Winter nicht vorbei, doch viele Tiroler buchen schon ihren Sommerurlaub. Beim Reisebüro TUI ist das griechische Kreta heuer das am häufigsten gebuchte Reiseziel ab Innsbruck. Acht Flüge in der Woche bietet das Reisebüro heuer dort an – und insgesamt 50 Prozent mehr Sitzplätze als im Vorjahr.