Krebs ist bei Weitem keine Erkrankung der Neuzeit, sondern hat eine lange Geschichte. Vor 50 Millionen Jahren verstarb in Wyoming (USA) ein Dinosaurier an einer bösartigen Knochengeschwulst, vor 500.000 Jahren erkrankte ein Mensch des Neolithikums an einer Krebsgeschwulst des Nasenrachenraumes. Brustkrebs wurde bereits um 1700 v. Chr. im ägyptischen Theben zum ersten Mal beschrieben. Die Bezeichnung „Karzinoma“ tauchte erstmals um 400 v. Chr. bei Hippokrates auf. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde Krebs verstärkt wahrgenommen. In dieser Zeit entstanden auch neue Formen seiner Bekämpfung. Diese gaben Anlass zur Hoffnung, die Krankheit zu besiegen, wenn sie rechtzeitig erkannt wird.