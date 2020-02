Keine Anstellung in OÖ

Anders als die Justiz ging die Bildungsdirektion rigoros gegen den Pflichtschullehrer vor, er wurde zuerst freigestellt, (erfolglos) angezeigt und inzwischen wurde das Dienstverhältnis mit ihm aufgelöst. Eine neuerliche Anstellung an einer anderen Schule schließt man aus. Bildungsdirektor Alfred Klampfer: „Ganz generell und losgelöst von diesem Einzelfall ist eine Wiedereinstellung nach so einem Vorfall nicht denkbar.“