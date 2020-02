Geld spielt keine Rolle. Die Scheidung von seiner Frau MacKenzie (49) hat der vierfache Papa aus der Portokasse bezahlt: 38 Milliarden Dollar! What else? Er blieb trotzdem der reichste Mann der Welt und ging shoppen - ein Häuschen für die „Neue“, Ex-TV-Moderatorin Lauren Sanchez (50). Es wurde eine Villa in Los Angeles. Kaufpreis: 151 Millionen Euro!