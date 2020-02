Taschen und Schuhe aus Pilzen statt Leder

Deshalb arbeiten er und sein Bruder Manuel daran, eigenes Saatgut und Substrat zu produzieren – „das kommt bisher in den meisten Fällen nämlich aus Holland“, so Stüttler. Doch bei den „Tyroler Glückspilzen“ entsteht nun eine Datenbank, während in Zusammenarbeit mit vielen namhaften Universitäten an den vielen Einsatzmöglichkeiten von Pilzen geforscht wird. In einem Labor in Italien arbeitet man etwa an Schuhen und Taschen aus Pilzen. Die können nämlich in Optik und Konsistenz mit Leder mithalten – nur müsste kein Tier dafür leiden.