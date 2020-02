Wie berichtet, lässt Rendi-Wagner die Parteibasis entscheiden, ob sie an der Spitze der Sozialdemokratie verbleiben soll. Für den Wiener Bürgermeister, der sich im Herbst der Wiederwahl stellt, kommt die Debatte zum ungünstigsten Zeitpunkt. Erst am Dienstag stellte er in Wien den Genossen seine Pläne für Wien vor. Worum es dann aber primär ging: eben um Rendi-Wagner!