Noch vor drei Tagen war er in der WM-Verfolgung nach vier Strafrunden nur 40. geworden und hatte danach gemeint: „Ich habe geschossen wie ein Volksschüler und bin gelaufen wie ein Rentner.“ Davon war im 20-km-Rennen nichts mehr zu sehen. Am Schießstand verfehlte er wie Fourcade nur eine der 20 Scheiben, bei ihm ging der letzte Schuss daneben. Und auch in der Loipe zeigte sich Landertinger in deutlich besserer Verfassung als zuletzt und überholte mit einer starken Schlussrunde noch den ebenfalls um Bronze laufenden Slowenen Jakov Fak. Seinem einzigen Fehlschuss trauerte er nicht nach. „Das war das perfekte Rennen an dem Tag, an dem ich es gebraucht habe.“