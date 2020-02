Der Niederösterreicher Dennis Novak ist am Mittwoch in Runde eins des ATP250-Tennisturniers von Marseille ausgeschieden. Der 26-Jährige unterlag dem Weißrussen Egor Gerasimow in einem Qualifikanten-Duell nach 84 Minuten 6:7(3), 3:6. Novak ist damit heuer abgesehen von einem ATP-Cup-Sieg weiter ohne Erfolg in einem Tour-Hauptbewerb. Sein Top-100-Ranking, aktuell ist er 95., dürfte Novak aber dennoch behalten.