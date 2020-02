Wiener „Junior Tigers“ laden auf den Rasen

Wiener Teenies begeistern sich für Football

Die Junior Tigers sind im 21. Bezirk in Wien beheimatet, und bilden nun die siebte Saison Nachwuchsspieler im Alter von 8 bis 18 Jahre aus. Neben den sportlichen Zielen, Spiele und Meisterschaften zu gewinnen und Spieler aus den eigenen Reihen in die erfolgreichen Nationalteams zu bringen, soll der Spaß am Sport in den Spielern geweckt werden. „Eigenverantwortung, Teamgeist sind nur zwei der prägenden Skills, die durch diesen Sport gelehrt werden. So lernt man nicht nur für den Sport, sondern soziale Kompetenzen für den weiteren Lebensweg“, erklärt Alexander Stöger, Obmann der Junior Tigers. Was viele vielleicht nicht wissen: Der Nachwuchs spielt in Österreich seine Saison im Herbst von September bis Mitte November. Über 30 Vereine in ganz Österreich spielen dann in drei Altersklassen um die Krone in Österreich.