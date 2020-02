Man wundert sich, dass Ursula Strauss den großen Schauspielpreis der Diagonale nicht schon längst zu Hause stehen hat. So präsent die 1974 in Melk geborene Schauspielerin im österreichischen Film auch ist, hat es bisher jedoch „nur“ zu zwei Darsteller-Preisen bei der Diagonale (2008, 2016) gereicht. Heuer wartet also endlich die große Ehrung. Die Jury begründet ihre Wahl wie folgt: „Ursula Strauss kreiert mit ihrer unaufgeregten Präsenz emotionale, authentische, humorvolle Figuren aus Fleisch und Blut, die berühren, aufregen und Spuren hinterlassen. Seit nunmehr fast zwanzig Jahren ist sie eine nicht wegzudenkende Konstante des österreichischen Filmschaffens“.