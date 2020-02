„Ich war in Afrika, um gegen Ebola zu kämpfen. Ich war in anderen Ländern wegen der Cholera. Und ich war auch 2003 in China, um mich um die SARS-Epidemie zu kümmern“, berichtete Iwata weiter. „Niemals hatte ich solche Angst wie jetzt, mich selbst zu infizieren.“ Der Umgang mit der Coronavirus-Krise an Bord der Diamond Princess sei fälschlicherweise Bürokraten überlassen worden und nicht Experten.