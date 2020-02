Kurz sieht bei Regionalförderung Einsparungspotenzial

In der ORF-Sendung „Report“ hatte Kurz am Dienstagabend gesagt, er sehe Einsparungspotenzial bei den Regionalförderungen, von denen derzeit vor allem die ost- und südeuropäischen Staaten profitieren. Einige dieser Projekte würden seit Jahrzehnten laufen und hätten „relativ wenig Output“ gebracht, so Kurz. Der Kanzler bekräftigte dabei neuerlich seine Vetodrohung gegen ein aus seiner Sicht zu großes EU-Budget und stellte klar, dass er die österreichische Linie in Brüssel vertrete. Diese sei aber gut mit dem grünen Koalitionspartner abgesprochen.