400.000 Kinder und Jugendliche, die in Armut oder an der Grenze dazu leben, 27.000 Menschen in Österreich ohne Krankenversicherung: Medizinische Hilfe leisten die ehrenamtlichen Mitarbeiter von „AmberMed“ in Wien und lindern damit nicht nur viel Leid, sondern verhindern auch Folgekosten für das Gesundheitswesen.