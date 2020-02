Die Bewertung erfolgt mit einem Schnecken-Logo, je mehr Schnecken, desto besser das Ranking. Wer nun an eine Inflation mit zahlreichen Top-Bewertungen denkt, der irrt. So gibt es in der Kategorie Hotels und Gastronomie nur zwei Betriebe, die mit fünf Schnecken ausgezeichnet wurden: Das Genießerhotel Die Forelle von Hannes Müller am Ufer des Weissensees und das Biohotel Darberer in St. Daniel im Gailtal. „Slow Food ist für uns ein Herzensthema. Wir sind seit 40 Jahren ein Biohotel und wir achten darauf, dass die Wertschöpfung, die zu uns in die Region kommt, auch ich der Region bleibt. Inzwischen ist es schön zu beobachten, wie Produzenten heimischer Produkte immer selbstbewusster werden,mehr produzieren und damit erfolgreich sind", zeigt sich Hotelchefin Marianne Darberer begeistert.