Eine weitere Fehlhaltung, auch bei jungen Menschen, ist der Rundrücken. Dieser entsteht, wenn sich der große Brustmuskel (musculus pectoralis) verkürzt und den Schulterblattfixator, der die Schultern nach hinten unten zieht, hemmt. Will man den geschwächten Muskel kräftigen, ist es wichtig, seinen Gegenspieler ausreichend zu dehnen. Bei Beschwerden oder Fehlhaltungen gilt es, die Einheit zwischen den Muskelgruppen in Ordnung zu bringen. An diesem Punkt setzt die physikalische Medizin an, „Hier passiert alles nach einer entsprechenden Diagnose. Dazu ist es üblich, einen Muskelstatus zu erheben und dann mit dem Physiotherapeuten zu besprechen, welche Übungen zur Anwendung kommen“, so Prof. Tilscher. Nachfolgend finden Sie Tipps des Experten zum Dehnen wichtiger Muskeln: