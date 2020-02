Gold als sicherer Hafen für Anleger gewinnt wieder an Bedeutung. Der Preis je Unze kletterte am Mittwoch auf mehr als 1607 US-Dollar, so hoch wie seit 2013 nicht mehr. In Euro gerechnet, hat der Goldpreis mit 1488 bereits einen neuen Allzeit-Rekord erreicht. Analysten rechnen mit einem weiteren Anstieg.