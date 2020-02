Am Montag sei es seitens der chinesischen Behörden nur 130 Mitarbeitern erlaubt gewesen, in dem Werk zu arbeiten, weil sie bereits eine ausreichende Quarantäne hinter sich gebracht hätten. Allerdings dürften 225 Leute, die sich in den Neujahrsferien außerhalb Rudongs befunden haben, weiterhin nicht zurückkehren, sagte der Chief Operating Officer (COO) von Palfinger, Martin Zehnder, am Mittwoch beim Bilanzpressegespräch in Wien. Normalerweise gebe es täglich in der Früh ein „Produktionsmeeting“, derartige Meetings seien derzeit aber untersagt - auch private Treffen nach der Arbeit -, daher kommuniziere man per App.