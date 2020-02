Potentes Grafikkarten-Monster mit elf Gigabyte GDDR6-RAM

Das Design der „Cyberpunk“-Grafikkarte habe man gemeinsam mit CD Projekt Red erdacht, heißt es in einem Nvidia-Blogeintrag. Die Geforce RTX 2080 Ti - ein hochpotentes Grafikkarten-Monster mit elf Gigabyte GDDR6-RAM um mehr als 1000 Euro - wurde für die limitierte Edition in ein Gelb lackiertes Alu-Chassis mit passenden Lüftern gehüllt und kommt in einer speziellen Geschenkbox zu den Gewinnern, technisch gibt es offenbar keine Unterschiede zu den regulär verkauften Versionen.