„Es liegt zunächst einmal eindeutig eine vorübergehende Invalidität vor“, sagte am Dienstag eine Juristin der Arbeiterkammer Salzburg, welche die Rechtsvertretung des Mannes übernommen hat. Allerdings sei die Rechtslage unklar. Denn es sei strittig, ob das in diesem Fall für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ausbezahlte Rehabilitationsgeld nach Deutschland exportiert werden kann. „Dazu ist eine Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof anhängig.“ Der Richter schlug gestern darum vor, das Urteil des EuGH abzuwarten. Doch das wollte der 30-Jährige nicht: „Ich muss mit 300 Euro im Monat leben, davon kann ich gerade einmal meine Therapie zahlen“. Daneben stellte sich in dem Prozess die Frage, ob der Mann nicht überhaupt Anspruch auf eine unbefristete Invaliditätspension hat - sich sein Gesundheitszustand also gar nicht mehr verbessert.