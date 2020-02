Aus Sorge vor einer Einschleppung des gefährlichen Coronavirus SARS-CoV-2, das in China bereits mehr als 2000 Tote gefordert hat, hat Russland nun eine zeitweise Einreisesperre für Chinesen verhängt. Betroffen seien von diesem Donnerstag an alle geplanten Einreisen zum Arbeiten oder für touristische und Studienzwecke, heißt es in einer Verfügung von Regierungschef Michail Mischustin. Offiziell ist in Russland keine akute Infektion mit SARS-CoV-2 bekannt.