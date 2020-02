„Wir haben die Intention ein Wachstumsunternehmen zu bleiben“, sagte Magenta-Chef Andreas Bierwirth am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Innerhalb des Mutterkonzern Deutsche Telekom habe Magenta durch das Wachstum an Bedeutung gewonnen, man gehöre mittlerweile zu den Top-3 im Europa-Segment. Der 5G-Ausbau soll weitergehen. Bierwirth erwartet, dass sich der neue Mobilfunkstandard in den nächsten zwölf Monaten etablieren wird.