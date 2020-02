Die VEU Feldkirch wird auch in der kommenden Saison nicht in Österreichs höchster Eishockey-Liga spielen! Der Traditionsklub aus Vorarlberg sieht die eigenen wirtschaftlichen, sportlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen dafür noch nicht in ausreichendem Maß erfüllt. Das Ziel bleibe aber, sich wieder in der höchsten Spielklasse zu etablieren, teilte die VEU am Mittwoch mit.