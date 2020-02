Es ist wohl das größte Rätsel der modernen Luftfahrt: Vor bald sechs Jahren, am 8. März 2014, verschwand Flug MH370 auf dem Weg von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur nach Peking, an Bord waren 239 Menschen. Was damals passierte, ist noch immer ungewiss. Nun bringt der damalige australische Premierminister Tony Abbott in einer Dokumentation die Suizid-Theorie wieder ins Spiel.