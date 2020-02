Krankem Hund konnten einige Wünsche erfüllt werden

Bis auf einige wenige konnte Grandad Zach nun fast alle Punkte auf seiner „Bucketlist“ abhaken. Doch der wichtigste fehlt noch: Ein 5000 Pfund schwerer Gedenkfonds in Zachs Namen, um auch anderen Hunden in seiner Situation helfen zu können. Denn das ist Zachs größter Wunsch: Dass es allen Hunden so gut geht, wie ihm jetzt. Via Crowdfunding werden noch Spenden für Grandad Zachs letzten Wunsch gesammelt.