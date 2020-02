Tochter in Unfall verwickelt

So meldete sich am Dienstagnachmittag ein unbekannter Mann bei der Pensionistin und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erzählte der Frau von einem Verkehrsunfall ihrer Tochter, für den 60.000 Euro zu bezahlen seien - ansonsten „müsse die Tochter in Gewahrsam bleiben“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch.