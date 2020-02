Die Truppe von Jesse Marsch galt bis vor wenigen Wochen als Favorit, musste zuletzt aber durch das 2:3 in der Liga gegen den LASK einen Rückschlag hinnehmen. Die von Adi Hütter trainierten Deutschen sind hingegen - trotz des 0:4 in der Liga in Dortmund - im Aufwind, feierten im Frühjahr bereits zwei Siege über Dosenklub RB Leipzig.