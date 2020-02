Nicht ganz so stark im Lager des Gegners wird das Publikum wohl im Achtelfinale sein, wenn es gegen Jaime Munar geht. Der Spanier setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Italiener Salvatore Caruso 7:5, 6:4 durch. „Munar ist ein Sandplatzspezialist, der vor allem letztes Jahr viele enge, gute Partien gegen absolute Topleute verloren hat“, wusste Thiem über den kommenden Gegner wie immer sofort perfekt Bescheid. Der 22-Jährige stünde im Ranking als 99. ein bisschen schlechter als er es verdient habe. Die bisherigen beiden Duelle Thiem vs. Munar hatte es in den vergangenen beiden Jahren jeweils in Barcelona auf Sand gegeben, Thiem gab da keinen Satz ab.