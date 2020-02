In der Nacht auf Montag wird aus einem Fahrradgeschäft in St. Johann in Tirol eine größere Anzahl hochwertiger Mountainbikes gestohlen, am frühen Montagmorgen werden sie in einem Kleintransporter in Niederösterreich entdeckt. Der schnelle Fahnungserfolg ist aber nicht nur der Polizei - sondern vor allem der Technik zu danken.