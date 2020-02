Mit dem neuen Boliden wolle man an die Fortschritte der vergangenen beiden Jahre anknüpfen und sich in der am 15. März in Melbourne beginnenden WM-Saison an der Spitze des Mittelfelds positionieren, teilte der in Hinwil in der Schweiz ansässige Rennstall mit. Das Auto sei eine natürliche Weiterentwicklung seines Vorgängermodells, das allerdings wenig Gemeinsamkeiten aufweise, erklärte der Technische Direktor Jan Monchaux.