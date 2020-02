In der australischen Stadt Brisbane hat ein ehemaliger Profisportler offenbar einen grausamen Brandanschlag auf seine eigene Familie verübt: Der frühere Rugby-Spieler Rowan Baxter soll seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder laut australischen Medienberichten mit Benzin übergossen und danach in Brand gesteckt haben. Während Baxter selbst und die drei Kinder in den Flammen starben, kämpfte seine Frau noch stundenlang um ihr Leben. Schlussendlich verstarb allerdings auch sie.