Der Bayer (19) und sein Cousin (18) begegneten dem Hundebesitzer in der Früh am 19. Jänner in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt. Weil den beiden Deutschen der Pitbull des Einheimischen gefiel, machten sie dem Hundeherrchen ein Kompliment. „Süßer Hund“, entgegneten sie ihm.