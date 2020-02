Schmerzen im Schlafzimmer und im Kreißsaal

In der Steiermark ziehen Julia und Valentin gemeinsam in ihre erste gemeinsame Wohnung ein. Valentin möchte seine väterlichen Qualitäten gleich unter Beweis stellen und das Kinderbettchen zusammenschrauben. Ist er doch viel reifer als zuletzt. „Wenn ich der Mann im Haus bin, also das fühlt sich ganz normal an. Ich fühle mich jetzt nicht stark, sondern einfach wie ein Mensch“, erklärt Valentin. So so. Doch die Nerven liegen schnell blank.