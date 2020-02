In einem roten Kleid erschien eine sehr elegante Ornella Muti an der Seite von Richard Lugner zur Pressekonferenz. „Wir sind jetzt froh, dass Ornella Muti da ist“, freute sich Lugner und bat um einen Applaus für seinen Gast, der ausgezeichnet Deutsch spricht.

„Wenn ich etwas nicht verstehe, ich frage“, sagte die Schauspielerin den anwesenden Journalisten auf Deutsch. Sie erklärte, als sie ganz klein war, habe sie in der Schweiz gelebt und Schweizerdeutsch gesprochen. „Mit meiner Mutter habe ich immer Deutsch gesprochen und ich war in einer deutschen Schule in Rom.“ Damit steht einem vom gefürchteten Lugner-Englisch befreiten Plausch in der Opernballloge wohl nichts im Wege.