Diese hatte auf ihrer Webseite swkbank.at, also mit österreichischer Domain, mit den Worten „SWK-Bank - Ihr Kreditspezialist in Österreich“ Kunden angesprochen und ihre Kredite beworben. „Folglich kann in Österreich nach österreichischem Recht geklagt werden“, heißt es in einer Aussendung Konsumentenschützer zu dem Fall unter Berufung auf das Gerichtsurteil.